Il sostituto procuratore della Dda di Catanzaro, Camillo Falvo, ha chiesto il rinvio a giudizio di 21 indagati coinvolti nell'operazione antimafia 'Romanzo Criminale' contro il clan Patania di Stefanaconi.

Fra gli indagati per i quali il pm ha chiesto il processo c'e' don Salvatore Santaguida, 48 anni, sacerdote di Stefanaconi ora trasferito a Pizzo Calabro. Concorso esterno nell'associazione mafiosa dei Patania e rivelazione di segreti d'ufficio i reati contestati al sacerdote. Richiesta di rinvio a giudizio, sempre per concorso esterno in associazione mafiosa, anche per l'ex maresciallo Sebastiano Cannizzaro, gia' alla guida della Stazione dei carabinieri di Sant'Onofrio, al quale vengono contestati pure i reati di omissione d'atti d'ufficio, favoreggiamento ed abuso d'ufficio.

