Torneranno a scuola lunedì 18 gennaio i bambini ed il personale scolastico del plesso di Mormanno che coinvolge anche i comuni di Laino Borgo e Laino Castello. Una data alla quale i sindaci dei comuni, d'accordo con il dirigente scolastico, vogliono arrivare in sicurezza. Cosi a Mormanno l'amministrazione guidata dal sindaco, Giuseppe Regina, in accordo con la task force locale, ha deciso di permettere la didattica in presenza monitorando tutti gli operatori ed i fruitori della scuola attraverso uno screening gratuito e su base volontaria per alunni e personale scolastico.

Il 15 ed il 16 gennaio ci sarano due giornate di screening: la prima dedicata ai docenti, personale Ata, servizio di accompagnamento autobus e operatori trasporto scolastico, la seconda agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado. A Laino Borgo invece presso il poliambulatorio comunale, invece, domenica 17 gennaio è prevista la giornata di monitoraggio che coinvolgerà il personale Ata, il corpo docente e gli autisti dei pulimini che coinvolgerà anche il comune di Laino Castello. Il sindaco Mariangelina Russo dopo aver azzerato i contagi nel territorio comiunale vuole «ripartire in piena sicurezza garantendo vicinanza e tranquillità alle famiglie degli alunni e assistendo al meglio i docenti che torneranno ad accompagnare i ragazzi nel loro percorso formativo».