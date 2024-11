È in viaggio verso la Calabria. Si fermerà martedì nella baia reggina di Scilla, la nave scuola Palinuro della Marina Militare prossima a solcare le limpide acque della costa Viola. La sua visita, nel novantesimo anno dal suo varo, non sarà solo un importante omaggio alla tradizione marinaresca di Scilla.

"Con il favore dei venti", come recita il motto della nave scuola Palinuro "Faventibus Ventis", sarà, infatti, reso un suggestivo omaggio in un momento speciale al capitano di Fregata della Marina Militare di origini reggine, Natale De Grazia. Morto in circostanze mai del tutto chiarite, nel dicembre 1995 mentre si dirigeva a La Spezia, era elemento di spicco del pool investigativo impegnato a Reggio, con il procuratore Francesco Neri, nelle indagini sugli affondamenti dolosi di navi con carichi sospetti nei mari calabresi.

90 anni dal varo

Martedì 6 agosto proprio a bordo della nave Palinuro, in navigazione per la celebrazione dei suoi 90 anni dal varo avvenuto nei Cantieri Navali Dubigeon di Nantes in Francia nel 1934, si celebrerà una piccola cerimonia al largo del porto di Scilla intitolato alla memoria del capitano De Grazia.

Un'occasione che legherà questa prestigiosa nave scuola alla Calabria e a Scilla nel segno del ricordo di un capitano di Fregata, quale fu Natale De Grazia, distintosi per acume, coraggio e dedizione proprio come Palinuro, affidabile timoniere che mai avrebbe abbandonato alla sua nave, amato e stimato per la sua dedizione e per la grande perizia marinaresca.

La proposta e la delibera

A bordo della prestigiosa nave scuola sarà presente, con le massime autorità locali, una delegazione della associazione Magna Graecia Outdoor che, in accordo con la sezione di Scilla della Anmi (associazione Nazionale Marinai d'Italia), sei mesi fa aveva proposto, corredando l'istanza con 48 firme, alla triade della commissione straordinaria che guida ancora il comune di Scilla, di intitolare a Natale De Grazia il porto di Scilla. La proposta è stata accolta con delibera approvata il 31 luglio scorso.

«Siamo lieti e commossi nell'annunciarvi che il primo passo è stato fatto ed è stata approvata la delibera che avvia l'intitolazione a questo nostro eroe e martire. Giorno 6 agosto a bordo della nave Palinuro, in navigazione per la celebrazione dei 90 anni dal varo, si celebrerà una piccola cerimonia cui parteciperà una delegazione della nostra associazione proprio per suggellare un evento così importante su uno dei pilastri della Marina Militare Italiana». È quanto scrive sul profilo face book l'associazione Magna Graecia Outdoor di Scilla. Continua a leggere su IlReggino.it.