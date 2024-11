Oliverio: 'Quello dato al sindaco di Riace è un riconoscimento importante ad una persona che è stata protagonista di questa rilevante esperienza'

Il Presidente della Regione Mario Oliverio, che nei giorni scorsi si era già complimentato, telefonicamente, con il sindaco di Riace Domenico Lucano, ieri lo ha incontrato, nella sede della "Cittadella". Al termine del cordiale incontro, il Presidente Oliverio ha detto: "Quello dato al sindaco di Riace è un riconoscimento importante ad una persona che è stata protagonista di questa rilevante esperienza e, allo stesso tempo, è il riconoscimento ad un progetto alternativo a quello che viene propinato dalle forze conservatrici europee che guardano alla contrapposizione ed al respingimento come metodo per affrontare un fenomeno con il quale, invece, bisogna fare i conti. Perciò, sono convinto che sia necessario costruire le condizioni per un'integrazione, che deve essere accompagnata, contemporaneamente, da un'adeguata risposta nei loro Paesi di provenienza, in termini di superamento di squilibri e di cooperazione internazionale che offra opportunità di lavoro e di crescita. Il modello premiato con Riace è un modello di civiltà che indica come sia possibile affrontare questo fenomeno con un approccio di rispetto della dignità umana, d' integrazione delle diversità intese come ricchezza. Non a caso il modello di Riace si è propagato in altri diversi comuni calabresi. Da questo bisogna partire per realizzare un progetto più ampio da presentare all'Europa, con cui abbiamo già aperto un'interlocuzione, perché la Calabria, come già è stato dimostrato a Riace, è la regione dell'accoglienza. Ovviamente, sappiamo che la Calabria è una piccola regione rispetto alla grande dimensione che ha questo fenomeno. Sono convinto, però, che se questo modello fosse assunto, più in generale, nelle politiche europee, a livello globale, sarebbe la risposta giusta per corrispondere alla ragione che è alla radice di questi fenomeni migratori". Il sindaco Lucano, dal canto suo, ha commentato: "La notizia che mi ha visto in questi giorni protagonista sulla rivista americana "Fortune" mi riempie di gioia perché è per me un'opportunità in quanto mi dà la possibilità di trasmettere un messaggio su un'idea che riguarda la nostra regione. Quella di proporre una soluzione ad un problema per il quale anche le soluzioni poste in essere dalla Comunità europea sono state fallimentari. E' importante, quindi, che una regione come la Calabria ed un territorio come quello della locride riescano a trasmettere un messaggio di grande umanità al mondo intero"