Il pride accende anche quest’anno Reggio Calabria. Come nel 2014, quando la città dello Stretto si apriva per la prima a questa manifestazione, il concentramento dei partecipanti ha avuto luogo davanti alla Villa Comunale Umberto I. Da lì ha iniziato a scorrere l’onda pride che in Calabria ha raggiunto solo la città di Reggio.

Un tripudio di colori

Il corteo. con in testa i promotori e i rappresentanti istituzionali, si sta snodando lungo il corso Garibaldi in un tripudio gioioso di colori, cori, canti e musica. Il Reggio Calabria Pride, promosso dall’Arcigay Reggio Calabria in collaborazione con Città Metropolitana, Comune, Camera di Commercio e Confesercenti, si conferma la festa per i diritti di tutte e tutti, un’occasione in cui ritrovarsi, esprimersi e liberamente contribuire ad abbattere ogni pregiudizio, non solo quello per l’orientamento sessuale.

Insieme contro ogni pregiudizio

Questa la forza di una manifestazione che a Reggio è diventata un appuntamento atteso, in cui la strada diventa il luogo in cui incontrarsi e l’incontro un’occasione per affermare che i diritti sono un bene comune che non può dividere ma deve unire.

Con Valentina Tripepi, portavoce del Reggio Calabria Pride, Michela Calabró, presidente Arcigay, e Natascia Maesi, la prima donna eletta presidente di Arcigay anche Angela Martino, assessora alle Politiche di Genere del Comune di Reggio Calabria e Annamaria Stanganelli, garante regionale per dil diritto alla Salute. Tante le associazioni presenti. Attraversando la via principale di Reggio Calabria, il Corteo poi scenderà fino al Water front e lì si concluderà con gli interventi.

La Pride week

Termina così la Pride week, con eventi e incontri. Tanti gli appuntamenti la tappa a Siderno per la rassegna cinematografica “Una, nessuna e centomila” e la distribuzione di testi gratuiti Hiv, presso la sede Asp di via Willermin. Tra le novità di quest’anno, la partecipazione spontanea della make up artist Federica Morabito che metterà la sua disposizione della manifestazione la sua arte.

I leoni

Anche quest’anno madrina della manifestazione la drag queen Doretta. Salvatore Piromalli, in questo frangente protagonista del documentario “I Leoni”, finanziato dalla Calabria Film Commission attraverso il bando per il sostegno alle produzioni audiovisive in Calabria 2022. Le riprese sono già in corso a cura del regista Emiliano Barbucci, presente anche oggi, con la sceneggiatura di Emanuele Milasi. Il Pride dunque è anche set di questo documentario.