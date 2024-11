I controlli della polizia stradale a Morano Calabro hanno riscontrato la carenza delle condizioni di sicurezza. Non consentita la partenza per il viaggio d'istruzione

Gli agenti della polizia stradale di Frascineto, nelle prime ore della mattinata, hanno effettuato un controllo a Morano Calabro ad un pullman in procinto di partire con a bordo una scolaresca per una gita di istruzione. Il veicolo però, dopo un accurato controllo, è risultato privo delle condizioni di sicurezza, per cui non è stata consentita la partenza per la destinazione designata.