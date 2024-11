Servizi, collegamenti in diretta e ospiti. In studio il direttore Pasquale Motta e Rossella Galati

Edizione straordinaria del nostro telegiornale in diretta oggi su LaC Tv per fare il punto sull'emergenza coronavirus anche in Calabria.



In studio il direttore Pasquale Motta e Rossella Galati che analizzeranno la situazione attuale in Calabria con servizi, collegamenti in diretta con i nostri inviati dagli ospedali di Catanzaro e Cosenza, ospiti e commenti.

Nove casi in Calabria

Al momento sono nove i pazienti risultati positivi al test del coronavirus in Calabria: quattro nel Cosentino, uno a Reggio (ieri dimesso dal Grande ospedale metropolitano) due coniugi a Catanzaro (di questi l'uomo, un 67enne, è attualmente ricoverato all'ospedale Pugliese del capoluogo) e due coniugi a Vibo (attualmente in isolamento domiciliare perchè asintomatici).