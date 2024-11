Il responsabile Ufficio Stampa di ‘Calabria Verde è l’avvocato Giuseppe Caligiuri. Il segretario del Sindacato Giornalisti della Calabria, Carlo Parisi, ha diffidato l’Azienda a revocare il provvedimento

Non è un giornalista il responsabile Ufficio stampa e comunicazione istituzionale di “Calabria Verde”, l’Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna istituita con la Legge regionale n. 25 del 16 maggio 2013. È l’avvocato Giuseppe Caligiuri, 58 anni, dirigente di ruolo dell’Azienda Calabria Verde risorta dalle ceneri della soppressa e liquidata Azienda Forestale Regionale. Lo ha assegnato, con delibera n. 46 del 12 marzo scorso, il direttore generale Paolo Furgiuele, con l’assistenza del dirigente Antonio Errigo, il quale ha espresso “parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica” dell’atto che, tra gli altri, assegna a sé stesso l’incarico di dirigente della Segreteria della Direzione Generale di Calabria Verde.



Appresa la notizia della nomina, il segretario del Sindacato Giornalisti della Calabria, Carlo Parisi, componente della Giunta Esecutiva Fnsi, con una lettera sottoscritta assieme all’avv. Mariagrazia Mammì dell’Ufficio Legale del Sindacato Giornalisti, ha diffidato l’Azienda Calabria Lavoro a revocare il provvedimento illegittimo invocando il rispetto delle leggi n. 69/63 istitutiva dell’Ordine dei giornalisti e n. 150/2000 sugli Uffici Stampa.

“Pertanto – ammonisce Carlo Parisi – Calabria Verde revochi immediatamente il provvedimento creando, con criteri e selezioni pubbliche e trasparenti, le condizioni per l’affidamento dell’Ufficio Stampa a personale giornalistico. È proprio dalle istituzioni che deve partire il buon esempio, nel rispetto delle leggi dello Stato e della qualità dell’informazione, che può essere garantita soltanto dai professionisti del settore”.