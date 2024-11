A comunicarlo è stata la Protezione civile regionale che ha partecipato in videoconferenza al tavolo istituito dal Dipartimento nazionale che monitora la situazione

La Calabria è fuori dalle possibili aree d'impatto dei frammenti del satellite cinese Tiangong 1, in caduta verso la Terra in queste ore. Lo rende noto la Protezione civile regionale dopo la conclusione del tavolo tecnico istituito dal Dipartimento nazionale che ha visto la partecipazione in videoconferenza di tutte le regioni potenzialmente interessate. L'ora di rientro in atmosfera è prevista per tra le 2.39 e le 2.47.

«La stima - è scritto in una nota - è soggetta a variazioni in funzione dell'evoluzione di flusso solare e tempeste geomagnetiche. Quanto alle finestre temporali di rischio per l'Italia sono state ridotte da 4 a 2: la prima tra le 4,25 e 4,55 che non riguarda il territorio italiano se non una piccola parte dell'isola di Lampedusa; la seconda tra le 05,58 e le 06,28, che riguarderà le regioni del centro. La probabilità di detriti è dello 0,1%. Quindi - conclude la Protezione civile calabrese - in ultima analisi si può affermare che la Calabria è esclusa dalle possibili traiettorie e, di conseguenza, dalle aree di impatto dei frammenti».

