Il segretario nazionale Coldiretti Giovani parla di tutela della salute dei consumatori, salvaguardia del territorio e progettualità economica giovanile nel talk del direttore Alessandro Russo in onda da LaCapitale.

«Coldiretti crede molto nei giovani e nelle loro capacità di progettualità economica. - ha dichiarato Stefano Leporati - Ogni giorno nascono 18 imprese giovanili in Italia e stiamo riscontrando, in particolare, un ritorno al mondo dell’agroalimentare. È giusto che tanti giovani calabresi possano fare diverse esperienze all’estero per poi tornare a condurre, ad esempio, imprese agricole all’avanguardia. Uno dei nostri obiettivi è anche quello di sostenere i giovani agricoltori per far sì che possano essere agevolati nel loro lavoro dall’uso di pannelli fotovoltaici e strumenti per sfruttare al meglio le energie rinnovabili in generale».

