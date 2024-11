Villa San Giovanni, a bordo tanta paura per quanto avvenuto ma per fortuna nessun ferito. In corso accertamenti per chiarire le cause

Attimi di paura questo pomeriggio a Villa San Giovanni, a causa di un incidente che ha coinvolto la nave Acciarello della flotta Caronte & Tourist.

Per cause in corso di accertamento, infatti, l'imbarcazione non è riuscita ad effettuare le consuete manovre di frenata ed avvicinamento alla banchina di Villa San Giovanni, andando a sbattere violentemente contro la barriera in cemento, distruggendola.

A bordo tanta paura per quanto avvenuto, ma per fortuna nessun ferito a causa del colpo. Sono adesso in corso gli accertamenti per chiarire le cause, ma da quel che trapela pare trattasi di un guasto ai sistemi della nave, che non ha consentito il consueto approdo alla terra ferma. c.m.