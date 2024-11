Aveva 68 anni ed era stato ordinato presbitero nel 1973. Per i fedeli un padre, fratello e amico

La comunità ecclesiale calabrese è in lutto per la morte di Mons. Ignazio Schinella, deceduto ieri mattina in un incidente stradale avvenuto ad Arena, suo paese natio. Mons. Schinella si trovava alla guida della propria auto quando, per cause in corso di accertamento, è andato a schiantarsi contro un palo. Muore sul colpo. Subito sul luogo i primi soccorsi con l’intervento dei carabinieri che hanno effettuato i primi rilievi.