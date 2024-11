Ermanno Cennamo ha affidato ai social la comunicazione per i suoi concittadini: «Ieri sono stato in Pronto soccorso, ho fatto gli accertamenti e i medici hanno riscontrato l’ipotesi di una brutta malattia. Ora sono a Parma, ci saranno momenti difficili»

Appare seduto su un letto di ospedale, le parole pronunciate quasi a fatica, addosso il peso – fisico ed emotivo – di quello che è l’oggetto dell’annuncio. Un annuncio, non semplice, che arriva attraverso un videomessaggio su Facebook quello del sindaco di Cetraro Ermanno Cennamo e rivolto ai suoi concittadini: «Ieri purtroppo mi sono trovato al Pronto soccorso di Cetraro perché non sono stato bene, ho fatto tutti gli accertamenti e hanno riscontrato l’ipotesi di una brutta malattia».

Parole come pietre che hanno dato la stura a centinaia di commenti sotto al post. Commenti di incoraggiamento e auguri di pronta guarigione.

Il sindaco ringrazia quanti in ospedale «hanno dimostrato grande responsabilità, grande professionalità ma anche grande affetto» nel gestire questa «situazione che mi è calata addosso dall’oggi al domani».

Cennamo sottolinea «la gravità» della sua condizione, che lo ha portato a sentire «il parere di molti medici» e a partire subito per Parma, dove è attualmente ricoverato all’Ospedale Maggiore «in una stanza sterile». Qui il primo cittadino si è già sottoposto alle verifiche utili per arrivare a una diagnosi certa.

Con lui la famiglia: «Sono qui vicino ai miei figli che mi danno tanta serenità. Sono insieme a me a darmi forza e coraggio». Ma non c’è solo la famiglia ad aiutarlo ad affrontare questo difficile momento: «I medici mi hanno detto che la cosa importante, visto il mio ruolo, è avere la comunità vicino. Io credo che in questo momento la comunità si deve trovare unita al fianco del proprio sindaco». Tanti i messaggi e le telefonate arrivati già da ieri, racconta Cennamo: «Mi state facendo sentire la vostra vicinanza che mi sta dando tanta forza e coraggio e sono sicuro che insieme a voi riuscirò a superare anche questa battaglia che non è facile, ci saranno momenti difficili».

Il primo cittadino garantisce però che tutto questo non fermerà l’attività amministrativa, che «continuerà perché a Cetraro abbiamo creato una classe politica intelligente», che seguirà «passo passo» il da farsi. Anche gli esponenti della minoranza, chi «in questo periodo un po’ ha polemizzato», evidenzia Cennamo, non ha fatto mancare la propria vicinanza: «Ho sentito anche il loro calore e il loro affetto e li ringrazio veramente di cuore».

«Cercherò di superare questo momento delicato per me – conclude il sindaco – e tornerò a Cetraro per dare fiducia e speranza a tutti voi. Grazie, vi voglio bene, un caro abbraccio».