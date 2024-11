Il primo cittadino è accusato di irregolarità nella raccolta firme commesse durante le elezioni regionali del 2020 in cui si candidò nella lista “Io resto in Calabria”

Si è dimesso il sindaco di Trebisacce Francesco Mundo, posto ai domiciliari il 13 luglio scorso nell'ambito di una inchiesta della Procura della Repubblica di Castrovillari su presunte irregolarità nella raccolta delle firme per la presentazione di una lista alle regionali del gennaio 2020. Mundo ha presentato le dimissioni al segretario comunale Roberto Amerise.

La decisione di Mundo diventerà efficace e irrevocabile se le dimissioni non verranno ritirate entro venti giorni a partire da oggi. Nell'inchiesta, insieme a Mundo, sono coinvolte altre 17 persone, indagate, a vario titolo, per peculato, concussione, truffa, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e formazione e/o uso di schede e atti falsi.