Un tragico incidente stradale è avvenuto questo pomeriggio intorno alle 17.20 sulla strada provinciale 56 che collega la città di Crotone al comune di Scandale. Nel sinistro sono rimasti coinvolti due automezzi: una Fiat Punto ed una moto di grossa cilindrata. Deceduto sul colpo il conducente della motocicletta, un giovane 24enne, Francesco Forte, mentre è rimasto ferito il conducente della vettura che è stato preso in cura da un'ambulanza e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Crotone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi. Notevoli i disagi per la viabilità. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per l'accertamento della dinamica del sinistro.

Luana Costa