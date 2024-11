Secondo quanto si è appreso l'uomo era a bordo di uno scooter quando si sarebbe scontrato con un'auto

U n r a g a z z o d i 3 5 a n n i è m o r t o q u e s t o p o m e r i g g i o a M a r i n a d i G i o i o s a i n s e g u i t o a d u n i n c i d e n t e s t r a d a l e . S e c o n d o q u a n t o s i è a p p r e s o l ’ u o m o e r a a b o r d o d i u n o s c o o t e r i n c o n t r a d a L e n z a q u a n d o , p e r c a u s e a n c o r a i n c o r s o d i a c c e r t a m e n t o , s i s a r e b b e s c o n t r a t o c o n u n ’ a u t o . S u l p o s t o s o n o i n t e r v e n u t i g l i a g e n t i d e l l a p o l i z i a m u n i c i p a l e .