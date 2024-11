Tragico scontro lungo la statale 107, nel tratto di collegamento tra Cosenza e Paola, tra un'automobile ed una motocicletta. Per cause in corso di accertamento i due veicoli si sono scontrati frontalmente. Ad avere la peggio, secondo quanto si è appreso, sarebbe il centauro. L'uomo, Marcello Guerrini, 59 anni, aveva impattato violentemente contro l'asfalto, è morto poco dopo. Le sue condizioni erano apparse fin da subito gravissime. Sul posto sono tempestivamente giunti i sanitari del 118 e la polizia stradale. Il traffico è stato bloccato per consentire l'arrivo dei soccorsi, con notevoli disagi per gli automobilisti. La normale circolazione è ripresa soltanto nel tardo pomeriggio.