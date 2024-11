Era un grande appassionato di moto e solo un mese fa, sul suo profilo Facebook aveva commentato, con un invito alla prudenza, il video di un incidente avvenuto durante un raduno di centauri. Per un terribile gioco del destino, ieri pomeriggio, a bordo della sua inseparabile Yamaha, è stato proprio lui a perdere la vita in un impatto violentissimo contro un furgoncino.

Domenico Canino, di 34 anni, stava percorrendo via degli Angioini, nel quartiere sala di Catanzaro, in direzione Lido, quando per cause ancora in corso di accertamento si è scontrato con l’altro veicolo che stava svoltando verso una strada secondaria. Il giovane è finito a terra ed i primi soccorritori hanno disperatamente tentato di rianimarlo. Probabilmente troppo gravi le lesioni riportate nell’impatto, i sanitari del 118 non hanno avuto il tempo di portarlo in ospedale.

Le forze dell’ordine intervenute, la Polizia locale, i Carabinieri del nucleo radiomobile, hanno coperto il corpo del giovane con un lenzuolo bianco in attesa del magistrato di turno. Strazianti le urla di disperazione dei genitori, dei tanti amici accorsi in poco tempo sul luogo dell’incidente. L’esame autoptico disposto dal magistrato e le immagini delle telecamere di un esercizio commerciale acquisite dai Carabinieri, potrebbero fornire elementi decisivi per capire come, la vita di un motociclista esperto, si sia potuta spezzare a soli 34 anni.