È deceduta questo pomeriggio all'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro Wanda Gentile, 56enne di Martelletto che qualche giorno fa era rimasta coinvolta in un incidente stradale sulla statale 280 che collega Catanzaro a Lamezia Terme. L'impatto tra due automezzi si era verificato all'altezza dell'uscita di Marcellinara in un tratto in cui la carreggiata era ridotta per alcuni lavori. Quattro i feriti gravi che sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale, tra cui anche la donna che è spirata questo pomeriggio.