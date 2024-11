Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla statale 106 all'altezza di Badolato Marina nel Catanzarese. Per cause ancora in corso di accertamento tre vetture sono entrate in collisione determinando la chiusura della trafficata arteria in entrambi i sensi di marci. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Soverato che hanno provveduto ad estrarre un ferito dall'abitacolo dell'auto. E' stato trasportato in ospedale anche il conducente di una delle tre vetture. Entrambi non versano in gravi condizioni di salute. Si registrano disagi alla circolazione.

Luana Costa