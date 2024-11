Un noto imprenditore piacentino sarebbe stato vittima di una psicologa 37enne di Castellammare di Stabia, ma residente a Lucca, e di una 25enne di Castrovillari

Sarebbe stato ricattato da 2 donne con cui avrebbe passato una notte di sesso. Un noto imprenditore del piacentino sarebbe stato vittima di una psicologa 37enne di Castellammare di Stabia, ma residente a Lucca, e di una 25enne di Castrovillari.

L’uomo, spaventato, si sarebbe rivolto alla Polizia. Secondo la denuncia – come riporta l’Ansa - a settembre 2016 le due erano state a Piacenza per un servizio fotografico osé, e la sera avevano cenato in un ristorante in provincia. Lì avevano conosciuto l'uomo, avevano parlato a lungo e terminato la serata nella sua auto facendo sesso a tre. Pochi giorni dopo la telefonata: «Abbiamo il video del rapporto, dacci 20mila euro altrimenti lo diffondiamo in rete».

L'imprenditore si è rivolto alla Mobile che ha avviato indagini, coordinate dal Pm Emilio Pisante. Grazie anche a intercettazioni, gli agenti di Salvatore Blasco sono giunti alle due. Il gip Giuseppe Bersani ha emesso obbligo di firma per una e arresti domiciliari per l'altra, per tentata estorsione. La 25enne era stata paziente dell'altra poi sono diventate amiche.