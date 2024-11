«All’orizzonte nuovi e importanti sviluppi relativi alla morte di nostro padre all’interno del Pronto soccorso di Vibo Valentia». Lo scrivono sui social i familiari dell’imprenditore Giuseppe Giuliano, proprietario dell’hotel “La Bussola” e del Sushi Restaurant a Capo Vaticano, deceduto in circostanze poco chiare allo “Jazzolino”. Sulla vicenda, è stata aperta un’inchiesta dalla procura di Vibo. Più nel dettaglio, nei giorni successivi al decesso, su denuncia della famiglia, i carabinieri avevano proceduto al sequestro della cartella clinica.

I familiari di Giuliano: «Vogliamo giustizia»

«La ricerca della verità – affermano - non è solo un nostro desiderio, ma una promessa fatta alla memoria di un uomo che fino al giorno prima, durante il pomeriggio, raccoglieva ortaggi e la sera a cena, con ospiti argentini e americani, teneva banco (come sua consuetudine) in un clima festoso e goliardico. Non ci fermeremo davanti a niente e nessuno per far piena luce su questa tragedia e ottenere giustizia». Infine i familiari rivolgono un ringraziamento alle persone che «ci hanno sostenuto in questo cammino sin dall'inizio e stanno continuando a farlo» nonché alla procura di Vibo «per il lavoro che sta svolgendo».