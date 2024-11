Il consigliere comunale d'opposizione di Palazzo Bruzi replica alle dichiarazioni del presule che aveva escluso irregolarità nel pagamento dell'Imu

Prosegue il botta e risposta a distanza tra Enzo Paolini e l'Arcivescovo di Cosenza-Bisignano monsignor Francesco Nolè. Dopo le dichiarazioni del presule cosentino rilasciate in esclusiva alla nostra testata, arriva la controreplica del consigliere comunale di Palazzo dei Bruzi.





Questa mattina, l’arcivescovo di Cosenza-Bisignano aveva espresso ai nostri microfoni tutte la sue perplessità in merito alla interrogazione presentata dal consigliere di Palazzo dei Bruzi, Enzo Paolini, sui presunti mancati pagamenti dell'Imu da parte della Curia Vescovile, precisando che la Diocesi di Cosenza versa regolarmente l'imposta sugli immobili non utilizzati per fini di culto e religione.