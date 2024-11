Arriverà domani al porto di Vibo Marina la nave 'James Joyce'. Sulla nave anche diversi morti che sarebbero deceduti intossicazione a causa dei fumi prodotti dai motori.

Sono attesi domani intorno alle 8:30 al porto di Vibo Marina 600 migranti a bordo della nave della marina militare irlandese "James Joyce". Disposta come di consueto la macchina dell'accoglienza messa in piedi dalla Prefettura di Vibo Valentia che prevede il coinvolgimento di forze dell’ordine, sanitari e associazioni di volontariato. A bordo della nave ci sarebbero almeno 18 salme di migranti morti durante la traversata per asfissia e intossicazione a causa dei fumi prodotti dai motori.