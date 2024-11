La sostanza stupefacente rinvenuta sotto il sedile dell’auto nel corso di una perquisizione veicolare. Il giovane è stato arrestato e posto ai domiciliari

Nella serata di ieri, a Serra San Bruno, nel pieno centro cittadino, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e alla repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, personale della Squadra Volante del Commissariato di Serra San Bruno, diretto da Valerio La Pietra, ha tratto in arresto Bruno Zaffino, 23enne, barista del luogo.



Il giovane nel corso di una perquisizione personale del soggetto, è stato trovato in possesso di 50 grammi di marijuana abilmente occultata sotto il sedile anteriore sinistro. Lo stesso è stato tratto in arresto in flagranza e, come disposto dall’Autorità Giudiziaria competente, accompagnato agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.