Viaggiava in auto con sessanta chili di cocaina nascosta sotto il pianale del veicolo. La sostanza stupefacente individuata grazie al cane antidroga Indic della Guardia di finanza che ha eseguito un controllo economico del territorio nelle zone di maggior attrazione turistica e sulle principali vie di comunicazione. Tra gli autoveicoli in transito sulle arterie stradali della zona, i militari hanno individuato e fermato un'autovettura che procedeva con un’andatura anomala sull’autostrada del Mediterraneo, all’altezza dello svincolo di Lamezia.

Erano stipati e abilmente occultati in una intercapedine, 50 panetti di cocaina per un peso complessivo di 60 chilogrammi. Tale intercapedine era stata realizzata sotto il pianale del veicolo, che si apriva con un congegno meccanico, anche questo abilmente occultato sotto la moquette, all’altezza dei sedili anteriori, non individuabile nel corso di una normale ispezione. All’esito delle operazioni i Finanzieri lametini hanno sottoposto a sequestro la sostanza stupefacente rinvenuta, che dall’analisi e risultata di elevato grado di purezza ed il veicolo con il quale veniva trasportata.



Il conducente, sorpreso nella flagrante illecita condotta di detenzione a fini di spaccio del narcotico sequestrato, è stato quindi tratto in arresto e trasferito nel carcere di Catanzaro.