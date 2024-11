I carabinieri hanno fermato l’uomo, originario di Chiaravalle Centrale, a Serra San Bruno

Viaggiava in auto con 96 chilogrammi di materiale pirotecnico senza alcuna autorizzazione. Lo hanno scoperto i Carabinieri di Serra San Bruno, durante un normale controllo alla circolazione stradale. I militari hanno un'autovettura sulla SS 713 bis, all'altezza dello svincolo di Serra San Bruno, alla cui guida c'era I.G, originario di Chiaravalle Centrale, e hanno deciso di effettuare una perquisizione all'interno del veicolo.

Qui sono stati rinvenuti, in scatole e buste di plastica, 2740 artifizi pirotecnici per un totale complessivo di 96 chilogrammi. Tutto il materiale è stato sequestrato ed I.G., sprovvisto di licenza, è stato denunciato per la detenzione dell'ingente quantitativo di materiale pirotecnico.