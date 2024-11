L'arma era custodita in una tasca nel sedile anteriore dell'auto. Il giovane è stato condotto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza

Detenzione e porto d’armi clandestina. È con queste accuse che sabato scorso è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Girifalco Filippo Salvatore Caruso, 34enne del posto. Il giovane stava percorrendo la strada provinciale 59 in località Serra a Girifalco, in direzione dell'entrata del paese, quando è stato fermato da una pattuglia, sottoposto a perquisizione personale e veicolare. È stato trovato in possesso di una pistola calibro 7.65 completa di caricatore con nove cartucce, nascosta in un berretto di lana, all'interno di una tasca nel sedile anteriore sinistro dell'autovettura. L'arma è stata posta sotto sequestro. Come disposto dall'autorità giudiziaria, l'uomo è stato condotto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio con rito direttissimo.

l.c.