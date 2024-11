L’uomo residente a Camaiore ma domiciliato a Caulonia è stato sorpreso in auto con due sacchi contenenti la sostanza stupefacente già suddivisa in confezioni di cellophane

I Carabinieri della Compagnia di Roccella Jonica hanno tratto in arresto nella fragranza di reato Vincenzo Simonette, 36enne residente a Camaiore ma domiciliato a Caulonia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



Lo stesso, a seguito di una perquisizione veicolare è stato trovato in possesso di due sacchi contenenti oltre 6 Kg di sostanza stupefacente del tipo “Marijuana”, già suddivisa in confezioni di cellophane ciascuna del peso di 500 grammi, abilmente occultati all’interno del bagagliaio dell’autovettura a lui in uso.



Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro mentre l’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Locri.