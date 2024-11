Si tratta di Mario Sollazzo e di Roberto Presta. Quest'ultimo è cugino di Francesco Presta, ritenuto elemento di spicco della cosca cosentina dei Lanzino

Roberto Presta, 40 anni, cugino di Francesco Presta ritenuto elemento di spicco della cosca cosentina dei Lanzino, attualmente detenuto, è stato arrestato dai carabinieri insieme a Mario Sollazzo, 32 anni, a Roggiano Gravina.





I due, fermati dai militari per un controllo, avendo precedenti di polizia sono stati sottoposti alla perquisizione dell’autoveicolo, un mezzo di grossa cilindrata, a bordo del quale, sotto il sedile del passeggero, è stato rinvenuto un involucro in cellophane con all’interno un chilo e duecento grammi di cocaina, pronta per essere immessa sul mercato.

