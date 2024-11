La droga, suddivisa in sei confezioni di cellophane, era abilmente occultata in una valigia posta sul sedile posteriore della vettura sulla quale viaggiavano. I due dovranno ora rispondere di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Gruppo Carabinieri di Locri, finalizzati alla repressione dei reati in genere ed in particolar modo a quelli attinenti gli stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Bovalino, unitamente ai colleghi del



Norm della Compagnia di Locri, hanno tratto in arresto Fulvio e Marco Cosentino, padre e figlio, rispettivamente 56enne e 23enne, entrambi di Locri, per l’ipotesi di reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti.





Gli stessi, nel corso di una perquisizione veicolare, sono stati trovati in possesso di oltre 3 chili di marijuana, suddivisa in 6 confezioni di cellophane termosaldati, abilmente occultati in una valigia posta sul sedile posteriore dell’autovettura sulla quale viaggiavano.



I due, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati associati presso la Casa Circondariale di Locri, mentre la sostanza stupefacente rinvenuta è stata sottoposta a sequestro.