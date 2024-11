Ai domiciliari Giuseppe Polistina, già noto alle forze dell’ordine. L’accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente

I Carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria, diretta dal Comandante Interinale Tenente Alessandro Bui, attraverso la dipendente Aliquota Radiomobile, durante l’attuazione di uno dei numerosi posti di controllo eseguiti ed il monitoraggio delle zone più sensibili al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, nella serata di sabato 07 gennaio, intercettavano ed intimavano “l’alt” ad un’autovettura “sospetta” condotta da Giuseppe Polistina, 39 anni, reggino, già noto alle forze dell’ordine.

Ulteriormente insospettiti dallo stato di agitazione palesato dal giovane, l’equipaggio lo sottoponeva a perquisizione personale e veicolare rinvenendo un quantitativo di sostanza stupefacente occultato nella felpa indossata dallo stesso. I militari procedevano altresì ad effettuare una perquisizione domiciliare anche presso l’abitazione del prefato ed al termine di tutte le operazioni si rinveniva un totale di: 31 grammi di hashish, 19 grammi di marijuana e la somma contante di 300 euro.

Il 39enne veniva dichiarato in stato d’arresto poiché ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, tutto quanto rinvenuto posto sotto sequestro e, terminate le formalità di rito condotto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa del giudizio direttissimo, così come disposto dalla competente Autorità Giudiziaria.