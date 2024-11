Un uomo di 41 anni è stato denunciato dai carabinieri a Cirò Marina per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. La sera del 27 dicembre scorso, il 41enne è stato fermato dai militari, mentre era a bordo della propria autovettura, all’interno della quale è stato rinvenuto un coltello a serramanico della lunghezza di circa 20 cm. In auto, viaggiava anche un 24enne, cirotano, trovato in possesso, a seguito di perquisizione personale, una busta contenente circa 10 grammi di marijuana e 2 grammi di hashish.

Un’analoga attività è stata effettuata nella mattinata del 28 dicembre da parte dei carabinieri di Cotronei, i quali hanno deferito in stato di libertà per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere un 21 enne, disoccupato, fermato durante un posto di controllo alla circolazione stradale mentre conduceva la propria autovettura e trovato in possesso di un’analoga arma a quella già rinvenuta dalla pattuglia di Cirò Marina il giorno precedente. Al termine degli accertamenti, i militari hanno sequestrato le due armi bianche e la droga rinvenute.