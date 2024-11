Rinvenuti un fucile, una pistola e diverse cartucce. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione illegale e ricettazione di armi clandestine e munizionamento

A Francavilla Angitola, nel Vibonese, i militari locale stazione Carabinieri, diretti dal Comandante interinale Davide D’Elia, coadiuvati da quelli del comando stazione carabinieri di Vibo Valentia, hanno tratto in arresto per reati di detenzione illegale e ricettazione di armi clandestine e munizionamento: Giovanni Conidi, 58 anni, di Francavilla, già noto alle forze dell’ordine.

Rinvenute, a seguito di perquisizione domiciliare, occultate all’interno dell’abitazione, armi e munizioni: un fucile da caccia, calibro 12, senza marca, con matricola abrasa; un revolver, marca mondial modello 138, calibro 22, con matricola abrasa; 14 cartucce per pistola calibro 22; 7 cartucce per revolver calibro 38; 1 cartuccia per pistola calibro 9x21; 2 cartucce per pistola calibro 7,65; 2 cartucce per fucile caccia calibro 20; 1 cartuccia per fucile caccia calibro 16; 5 cartucce per fucile caccia calibro 12; 1 cartuccia “a palla” per fucile caccia calibro 12.

Tutte le armi e le munizioni sono stati posti sotto sequestro e il 58enne ristretto nella casa circondariale di Catanzaro.