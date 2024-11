Controlli a tappeto sono stati effetuati dai carabinieri della compagnia di Girifalco, con accessi a locali pubblici e numerose perquisizioni in abitazioni, supportate anche da unità del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia. Durante gli accertamenti è stato arrestato G.R., girifalcese, di 30 anni disoccupato, incensurato, trovato in possesso, nel suo domicilio di 25 grammi di cocaina, 120 grammi di marijuana, 0,5 grammi di hashish, il tutto variamente suddiviso in dosi, una pianta di marijuana, 585 euro in banconote di piccolo taglio, un bilancino di precisione, materiale per il taglio ed confezionamento dello stupefacente. Il giovane è stato tradotto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio con rito direttissimo, come disposto dall'autorità giudiziaria di Catanzaro. Stamane l'arresto è stato convalidato. G.R. è stato nuovamente posto in regime di arresti domiciliari.

l.c.