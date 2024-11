Un trentenne è stato tratto in arresto a seguito del rinvenimento nella sua abitazione di 80 grammi di sostanza stupefacente

Ieri notte i carabinieri della stazione di Borgia, durante un servizio di controllo straordinario del territorio, traevano in arresto in flagranza di reato V.L. di 30 anni. I militari hanno rinvenuto presso la sua abitazione, a seguito di perquisizione domiciliare, complessivi grammi 80 di sostanza stupefacente di tipo marijuana, accuratamente suddivisa in dosi nonché un bilancino di precisione oltre al materiale per il confezionamento e denaro contante.

Successivamente nella medesima serata, C.L. di 22 anni, sottoposto alla misura di prevenzione alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, non si recava presso il comando stazione carabinieri competente, per apporre la prevista firma di controllo. I militari hanno iniziato le ricerche e lo stesso veniva ritrovato poco dopo in casa senza fornire adeguate spiegazioni. A questo punto è inevitabilmente scattato l’arresto, entrambi convalidati, V.L. così come disposto dal pubblico ministero di turno, è stato tradotto presso la propria abitazione sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, C.L. sottoposto all’obbligo di firma.

l.c.