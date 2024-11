I carabinieri hanno rinvenuto la sostanza stupefacente nelle abitazioni di entrambi i fratelli. Sono scattati gli arresti

Nella mattinata odierna, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope predisposto dalla compagnia di Soverato, i carabinieri della stazione di Davoli, unitamente a personale del nucleo cinofili di Vibo Valentia, hanno tratto in arresto i fratelli Mauro e Giuseppe Merenda rispettivamente di 28 e 34 anni, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La perquisizione

In particolare, la perquisizione effettuata presso l’abitazione di Mauro Merenda ha consentito di rinvenire 63 grammi di marijuana all’interno di un barattolo in vetro, di cui lo stesso ha tentato invano di disfarsi buttandolo nel water, due buste in cellophane contenenti ulteriori 810 grammi, occultate in uno zainetto posto su uno scaffale del garage, consegnate spontaneamente dall’interessato, e un bilancino di precisione.

Le attività di ricerca espletate presso l’appartamento del fratello, invece, hanno portato al rinvenimento di un ulteriore barattolo contenente 38 grammi della medesima sostanza e 13900 € in banconote di vario taglio.

L’arresto

Il materiale è stato immediatamente sottoposto a sequestro e custodito presso gli uffici del reparto, per le successive analisi. Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati ristretti in regime di arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, in attesa dell’udienza di convalida.

