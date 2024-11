Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro mentre per l’operaio è scattato l’arresto per porto abusivo di armi e munizioni

Nella mattinata odierna durante un mirato servizio “focus ndrangheta”, militari della stazione Carabinieri di Belcastro, unitamente a militari del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia hanno eseguito una perquisizione domiciliare nei confronti di F.G. Ben celate in una casa di sua proprietà i militari hanno rinvenuto una pistola calibro 22 con matricola abrasa e perfettamente funzionante, cinque contenitori in plastica contenenti 168 proiettili per la medesima arma e sei candelotti di polvere da sparo del tipo artifizi pirotecnici denominati “black thunder”.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro mentre per il ventiseienne operaio di Andali è scattato l’arresto per porto abusivo di armi e munizioni. Lo stesso su disposizione del pubblico ministero di turno è stato posto agli arresti domiciliari.

l.c.