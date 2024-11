Si tratta di un pluripregiudicato di 55 anni che, alla vista dei poliziotti, ha cercato di dileguarsi su una bicicletta

Alla vista degli agenti ha inforcato una bicicletta tentando di dileguarsi, ma la scena non è sfuggita agli uomini della squadra volante che lo hanno bloccato pochi metri più avanti per sottoporlo ad una perquisizione personale. Si tratta di un pluripregiudicato di 55 anni, C.V.L., residente a Cosenza. I poliziotti lo hanno trovato in possesso di una pistola calibro 6,35 con matricola punzonata, in perfette condizioni, con quattro cartucce inserite nel caricatore. L’arma era nascosta in una tasca dei pantaloni. L’uomo aveva con sé anche un coltello a serramanico della lunghezza di 24 centimetri. Su disposizione della procura è stato arrestato e condotto nel carcere di Cosenza.