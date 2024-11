La giovane lametina era stata colpita da arresto cardiaco durante una rinoplastica e non si era più risvegliata. L’operazione era stata eseguita in una clinica di Formia

Era da una settimana in coma dopo quello che sarebbe dovuto essere un banale intervento di rinoplastica eseguito in una clinica di Formia. Ma Mariachiara Mete, lametina, di 21 anni, non ce l’ha fatta e si è spenta oggi nel reparto di rianimazione dell'ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina dove era stato trasferita in eliambulanza.Durante l’intervento la ragazza avrebbe avuto un arresto cardiaco che l’avrebbe indotta in quel coma dal quale non è più riuscita a svegliarsi.