La vicenda avvenne a Crotone due anni fa. La famiglia: «Ci sono cose da cambiare perché non sono coerenti con uno Stato civile che faccia giustizia»

Il padre di Davide Ferrerio, il giovane bolognese ridotto in fin di vita due anni fa a Crotone in un pestaggio nato da uno scambio di persona, ha criticato la riduzione della pena da 20 anni a 12 anni ed otto mesi per Nicolò Passalacqua, il 24enne accusato di essere stato il responsabile dell'aggressione del figlio.

«Di fatto lo ha ucciso, un ragazzo che era nello splendore della gioventù, e si trova praticamente dimezzata la pena», ha detto in una intervista a E'tv Massimiliano Ferrerio, annunciando anche l'intenzione di rivolgersi al Presidente Mattarella e parlando di anomalie nella giustizia.

«Ho intenzione di coinvolgere tutti gli organi istituzionali, dal Presidente della Repubblica, ai vertici di Camera e Senato e al Ministro della Giustizia, per fare luce su queste anomalie che abbiamo riscontrato, ci sono cose che sono da cambiare perché non sono coerenti con uno Stato civile che faccia giustizia».