Incendiati cinque autocompattatori e due automobili. Sul posto non sono state trovate taniche ma la causa del rogo, secondo gli investigatori, è presumibilmente dolosa

Cinque autocompattatori e due automobili sono stati distrutti da un incendio la notte scorsa a Torre Melissa, nel crotonese. Sul posto non sono state trovate taniche ma la causa del rogo, secondo gli investigatori, è presumibilmente dolosa. I mezzi erano di proprietà della società Derico New Geo con sede legale a Cirò Marina, che si occupa della raccolta dei rifiuti urbani nella zona ed erano parcheggiati in un piazzale dell’azienda.

L'intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Crotone, arrivati con due squadre e cinque automezzi, ha evitato che le fiamme si propagassero ad altri mezzi parcheggiati nel piazzale ed al capannone dove si effettua la lavorazione dei rifiuti. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Torre Melissa e da quelli della Compagnia di Cirò Marina.