Al vaglio dei carabinieri le immagini del sistema di videosorveglianza presente nell'area. Le vetture sono entrambe in uso al titolare di un concessionario. Non si esclude la pista del dolo

Notte di fuoco a Borgia nel Catanzarese. Ben due le autovetture danneggiate dalle fiamme in località Vallo di Borgia. I due mezzi, una Peugeot 208 ed un fuoristrada Nissan Patrol, erano parcheggiati nelle vicinanze dell'abitazione del proprietario. L'allarme è scattato intorno alle 2 di notte, quando lingue di fuoco si sono levate dalle due auto andate completamente distrutte. Sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale che hanno sedato il rogo ed evitato che le fiamme si propagassero a mezzi vicini.

Ambedue le vetture risultano in uso a S. V., proprietario di una concessionaria di fuoristrada e di una ditta di carrozzeria situata proprio nelle vicinanze del rogo. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Catanzaro che hanno prelevato le immagini del sistema di videosorveglianza presente nell'area. Al momento infatti la pista del dolo non viene esclusa. Sembrerebbe che le telecamere abbiano registrato i momenti precedenti e successivi al rogo, quando una moto con due persone è giunta sul posto per poi andar via senza lasciar traccia.

Luana Costa