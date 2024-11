A Crosia è andata in fiamme, durante la notte, l’auto del consigliere comunale nonché assessore con delega all’urbanistica Giovanni Greco, 39 anni, ingegnere, sposato con un figlio. Il mezzo era parcheggiato in Via Pietro Nenni a Mirto, proprio sotto la sua abitazione.

Sul posto si sono portati i carabinieri della stazione di Crosia che hanno avviato le indagini al fine di risalire agli eventuali responsabili. Appare, difatti, probabile la matrice dolosa. Ed è proprio su questo fronte che i militari del tenente colonnello Raffaele Giovinazzo stanno operando. Il destinatario del vile gesto ha da poco cessato l’attività lavorativa in Lombardia dove aveva assunto un incarico a tempo determinato, né risultano esserci, almeno da una prima analisi, pratiche “scottanti” a tal punto da generare meccanismi ritorsivi.