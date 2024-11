In corso d’accertamento l’origine dell’incendio. La proprietaria è compagna del giornalista Francesco Mobilio

Notte di fuoco a Vibo Valentia. Ad essere interessata dalle fiamme, sulla cui origine stanno cercando di far luce gli uomini della Squadra Mobile della Questura, la Peugeot 206 di proprietà di un’insegnante, C. C., 47 anni, docente di Lettere al Liceo scientifico cittadino “Giuseppe Berto” e compagna del giornalista del Quotidiano del Sud Francesco Mobilio.

L’auto si trovava parcheggiata nella centrale piazza Michele Morelli a Vibo quando, poco dopo l’una della notte scorsa, è stata avvolta dalle fiamme che hanno distrutto il vano motore del veicolo. Rapido, sul posto, l’intervento dei Vigili del fuoco del Comando provinciale che hanno impedito che il rogo si propagasse alle vetture parcheggiate nelle vicinanze. Ai fini delle indagini e per accertare l’esatta dinamica dell’episodio, potrebbero tornare utili le registrazioni delle telecamere di sorveglianza degli esercizi commerciali della zona, acquisite dalla Polizia dopo la denuncia da parte della proprietaria della vettura.