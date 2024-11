Brutta disavventura questa mattina per un autista dell'Amc, società che gestisce il servizio di trasporto pubblico in città. Mentre il mezzo si trovava in transito in località Busento le fiamme sono divampate dal vano motore. L'autista dopo aver accostato il bus ha chiamato i soccorsi che sono intervenuti sul posto. I vigili del fuoco hanno sedato il rogo. Fortunatamente non vi erano passeggeri a bordo.

l.c.