L’ennesimo episodio si è consumato questa notte in contrada Torrelunga nell’area del coriglianese. Sul posto si sono portati i carabinieri e i vigili del fuoco

Fuoristrada in fiamme in contrada Torrelunga tra lo scalo e il centro storico dell’area coriglianese. Il fuoco si è esteso a un’auto parcheggiata nelle adiacenze ma l’obiettivo principale, secondo i primi rilievi, sarebbe stato il fuoristrada appartenente a un giovane di origine napoletana che lavora in un’officina meccanica.

Sul posto si sono portati i carabinieri della compagnia di Corigliano e un mezzo dei vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano. Dalle prime indagini è prevalente l’ipotesi della matrice dolosa. Assunte le prime sommarie informazioni.