In fiamme nella tarda serata di ieri un furgone ad uso rivendita di bibite e panini in località Pesce e Anguille nel comune di Gizzeria Lido. Sul posto sono prontamente intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme.

Il rogo ha completamente distrutto il veicolo che al momento era parcheggiato e chiuso. All'interno, durante le operazioni di spegnimento, sono state rinvenute quattro bottiglie di gpl che tempestivamente sono state allontanate dalle fiamme e poste in sicurezza. Indagini in corso per risalire alle cause.