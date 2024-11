Il segretario Gianmarco Cimino: «Siamo disponibili a dare fattivamente una mano per aiutare il proprietario del chiosco a riaprire nel minore tempo possibile»

«Esprimiamo la nostra vicinanza all'imprenditore Ugo Cario per il vile gesto di cui è stato vittima. Confidiamo nell'operato delle forze dell'ordine che faranno, sicuramente, luce su quanto accaduto».





È quanto dichiarato in una nota da Gianmarco Cimino - segretario GD Tirreno Reventino in riferimento all’incendio che nella tarda serata di ieri ha devastato il chiosco di un lido sito a Nocera Terinese.

«Colpire il lavoro e i sacrifici di un imprenditore onesto – continua - è un atto ignobile da condannare, ecco perchè siamo vicini al signor Ugo e alla sua famiglia. Come GD del territorio siamo disponibili a dare fattivamente una mano per aiutare il proprietario del chiosco a riaprire nel minore tempo possibile, anche in vista della stagione estiva. Il nostro appello – conclude - è quello di unire le forze propositive del territorio ed essere presenti insieme a lui sul luogo dell'accaduto a dare il nostro contributo. Diamo un segnale concreto di vicinanza!».