VIDEO | In corso accertamenti per stabilire se l'atto sia di natura dolosa o accidentale. Indaga la Polizia

Un incendio, di cui non si esclude l’origine dolosa, ha danneggiato il locale adiacente alla sala da ballo Fenix” sita nella frazione di San Gregorio, alla periferia sud di Reggio Calabria. Sul posto si è registrato l’intervento dei vigili del fuoco, degli agenti delle Volanti e della polizia scientifica che stanno compiendo i rilievi. Oltre a riguardare gli interni del locale danneggiato sono stati compiuti sul cancello di entrata e sono volti a stabilire se qualcuno si sia introdotto per appiccare il fuoco. Le indagini sono in corso e sono dirette a stabilire quindi se l’atto sia di natura dolosa oppure se abbia riguardato il malfunzionamento dell’autoclave. La sala da ballo comunque non è stata interessata dalle fiamme. Indagini in corso della Polizia.